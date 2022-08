Schützen- und Heimatfest in Friedrichsaue

Friedrichsaue/MZ - „Das ist das Schöne an unserem Fest. Man kommt zwanglos und gemütlich zusammen, ohne großes Programm“, sagt eine Friedrichsauerin. So sehen es viele andere offenbar auch, denn am Sonnabendnachmittag sitzen mehr als 130 Leute an den auf dem Kirchplatz aufgestellten Tischen, lassen sich Kuchen, Bier und Bratwurst schmecken. Bei einer Einwohnerzahl von 168 ist das beachtlich.