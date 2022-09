Schulprojekt: Mit dem Rollstuhl in Aschersleben unterwegs

Mit dem Rolli bergauf? Gar nicht so einfach, stellen die Schülerinnen fest.

Aschersleben/MZ - Kopfsteinpflaster, hohe Bordsteine oder Treppen: Der Horror für Rollstuhlfahrer. Das können Schüler der Adam-Olearius-Schule am eigenen Leib erfahren. Die Zehntklässler nehmen für das Projekt „Bewegung verbindet - Rollstuhlsport macht Schule“ in Rollstühlen Platz und sind damit rund ums Schulgelände unterwegs oder spielen Rolli-Basketball. „Es ist einfach mal ein anderer Einblick“, sagt der 16-jährige Noah Gothe. Vor allem mit der Lenkung habe er anfangs so seine Probleme gehabt. „Aber es ist weniger anstrengend für die Arme, als ich gedacht hätte und Sport im Rolli macht auch wirklich Spaß.“