Hoym/MZ. - „Wir sind gerade dabei, den Saal in Nachterstedt zu schmücken. In den nächsten drei Wochen gehört er uns“, kündigt HCC-Präsident René Herm an, der für die Vorbereitungen extra freigenommen hat. Es ist ein Schnapszahlen-Jubiläum, das die Hoymer Jecken – immerhin 108 an der Zahl – in diesem Jahr unter der Herrschaft von Prinzessin Diana II und Prinz Marcel II feiern: Der Hoymer Carnevals Club begeht nämlich seine 55. Session.