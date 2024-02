Schloß Hoym Stiftung will Alter Post neues Leben einhauchen

Seit 24 Jahren steht die „Alte Post“ am Schlossplatz von Hoym leer. Nun soll das Baudenkmal saniert werden.

Hoym/MZ - In die abgerundeten Türen sind Herzchen geschnitzt, die verwinkelten Treppen besitzen ein hölzernes Geländer, das an eine Puppenstube erinnert, – überall gibt es Details zu entdecken. Die verstaubten Räume der „Alten Post“ am Schlossplatz von Hoym atmen Geschichte.