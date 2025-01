Hoym/MZ. - Rosa Segall war schon stolze 84 Jahre alt, als ihr Leben am 21. April 1941 ein schreckliches Ende fand. Entkleidet und verängstigt stand die ältere Dame dicht an dicht gedrängt mit anderen Frauen in Bernburg in einer 14 Quadratmeter großen Gaskammer, die als Dusche getarnt war. Das aus den Duschköpfen strömende Gas ließ die Frauen qualvoll ersticken.

