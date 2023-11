Wer demnächst direkt von Freckleben nach Arnstedt will, muss wohl eine Umleitung nutzen.

Aschersleben/MZ - Wer in der kommenden Woche vom Ascherslebener Ortsteil Freckleben Richtung Arnstedt fahren will, muss die reguläre Route über Sandersleben und Wiederstedt nutzen. Die direkte Verbindungsstraße, ein gerne genutzter Schleichweg, ist von Montag, 27. November, bis Donnerstag, 30. November, voll gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.