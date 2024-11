Ihr Buch „Mein Herz ließ sich nicht teilen“ stellte Schauspielerin Claudia Wenzel am Dienstagabend bei einer Lesung in der Drohndorfer Kirche St. Marien vor.

Drohndorf/MZ. - Der kleine Ort Drohndorf kann dank rühriger Organisatoren einen weiteren Höhepunkt in seinem Kulturleben verzeichnen. Die 1959 in Lutherstadt Wittenberg geborene und in der DDR aufgewachsene Theaterschauspielerin Claudia Wenzel – seit der Wende auch aus zahlreichen Fernsehserien in ganz Deutschland bekannt – folgte am Dienstagabend der Einladung in die Drohndorfer Kirche St. Marien, um dort ihr gerade erschienenes erstes Buch vorzustellen.