Das Erntedankfest in Mehringen lockte 1.000 Gäste an. Höhepunkte waren ein einstündiger Umzug mit 100 Bildern und das Schaupflügen.

Erntedankfest in Mehringen: Beim traditionellen Umzug mit 100 Bildern waren viele alte Traktoren zu sehen. Eine Stunde lang zog der Tross durch den Ort, vorbei an vielen Schaulustigen, hin zur Insel.

Mehringen/MZ - Eine ganze Stunde lang zog sich der gewaltige Tross durch Mehringen. Traktor an Traktor, bunt geschmückt, darunter viele historische Modelle. Am Anfang die von Manfred Dockhorn gefahrene Erntekrone und Ascherslebens OB Steffen Amme auf einem Ernteanhänger, am Ende Feuerwehrfahrzeuge, ein lindgrüner Barkas, in dem Pittiplatsch, Frau Elster, Schnatterinchen, Sandmann und Maulwurf saßen.