Die MZ stellt in einer neuen Serie bekannte und weniger bekannte Ausstellungsstücke des Städtischen Museums Aschersleben vor. Den Anfang macht der Katharinenaltar.

Aschersleben/MZ. - Jeder Besucher des Ascherslebener Museums hat ihn gesehen: den Katharinenaltar. Wie mit Armen, die einen in Empfang nehmen wollen, begrüßt er mit seinen aufgeklappten Flügeln jeden, der in der ersten Etage ankommt. Und da ihm an diesem Ort kein anderes Ausstellungsstück Konkurrenz macht, bekommt der spätgotische Altar für einen Moment die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Betrachter. Trotzdem wissen die wenigsten, welche Geheimnisse dieses Ausstellungsstück birgt.