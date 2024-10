Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Droht im Salzlandkreis das Bargeld knapp zu werden? Diese Befürchtung könnte den einen oder anderen umtreiben, schließlich waren die Geld- und Werttransporteure in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen im Streik. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi.

Bei der Salzlandsparkasse ist von einer großen Sorge um die Bargeldversorgung aber nichts zu spüren. „Von unserem Dienstleister haben wir noch keinerlei Signale erhalten, dass es Probleme geben könnte“, sagt Stefan König, Abteilungsleiter im Vorstandsstab der Salzlandsparkasse.

Außerdem merkt König an, dass die Geldautomaten vor Wochenenden – insbesondere vor langen Wochenenden infolge eines Brückentages – neu bestückt werden. Dass also plötzlich kein Geld mehr im Automat ist, sei sehr unwahrscheinlich, so König. Zudem macht das Vorstandsmitglied deutlich: „Wenn es nicht gerade die Bratwurst am Grillstand ist, dann kann man mittlerweile ja auch nahezu überall mit Karte oder via Handy bezahlen.“

Und selbst wenn es zu einem Bargeld-Engpass bei den Banken kommen sollte – was die Salzlandsparkasse, wie bereits geschildert, für sehr unwahrscheinlich hält – dann bietet auch der eine oder andere Supermarkt die Option an, beim Einkauf auch Bargeld abzuheben.