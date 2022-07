Salzlandkreis öffnet Impfstelle an zwei Tagen

Staßfurt/Aschersleben/MZ - Der Salzlandkreis öffnet die Impfstelle in Staßfurt im Juli und August an zwei Tagen. Damit reagiere die Kreisverwaltung auf Nachfragen zu Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Die Impfstelle in der Bodestraße 11 in Staßfurt ist am Freitag, 22. Juli, und am Freitag, 19. August, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Novavax. Mitzubringen sind Krankenkassenkarte und Impfausweis. Das Angebot gilt auch für Geflüchtete. Sofern keine Krankenkassenkarte vorhanden ist, muss der Personalausweis mitgebracht werden. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld ist nicht nötig. Für eine Erstimpfung empfiehlt der Landkreis den Termin am 22. Juli, so dass die zweite im August folgen kann. Der Zeitpunkt für eine Auffrischung ist flexibel wählbar.

Für Menschen in Alten-, Pflege- oder Behinderteneinrichtungen organisiert der Salzlandkreis weiterhin in Zusammenarbeit mit dem ASB in Aschersleben Impfaktionen in den jeweiligen Einrichtungen. Dafür sind konkrete Bedarfsmeldungen notwendig.