Die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben blickt auf 155 Jahre Geschichte. Viele Gäste sind da der Einladung an einen ungewöhnlichen Ort gefolgt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben kann nicht nur löschen, retten und bergen, sondern gemeinsam mit ihrem Förderverein auch Events ausrichten. So geschehen am Sonnabendabend, als es galt, 155 Jahre Feuerwehr in Aschersleben sowie den Einstand der neuen Ortswehrleitung, bestehend aus Andreas Heinze und seinem Stellvertreter Eric Eilhardt, zu feiern.