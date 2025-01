Die Ostdeutschland-Premiere des Films „Es geht um Luis“ findet im Kino am Markt statt. Was das mit der Freundschaft zwischen einem Aschersleber und einem Berliner zu tun hat.

Roter Teppich im Kino: Was Schauspieler Max Riemelt mit Aschersleben verbindet

Filmpremiere in Aschersleben

Patrick Müller-Dohmeyer (links) und Silvio Merkwitz freuen sich auf die Filmpremiere in Aschersleben und den Besuch von Max Riemelt.

Aschersleben/MZ - Am 18. Januar werden in Aschersleben der rote Teppich ausgerollt und Sektgläser gefüllt, denn dann findet im Kino am Markt die Premiere des Films „Es geht um Luis“ statt. Die Premierentour des starbesetzten Dramas – Schauspieler Max Riemelt spielt die Hauptrolle – führt durch vier Städte: München, Hamburg, Berlin und Aschersleben.