In diesem Jahr wird die Rathausfassade nicht zum Adventskalender. Warum das so ist und wie die Zwischenlösung aussieht.

Aschersleben/MZ. - Viele Jahre lang schmückte sich die Fassade des Ascherslebener Rathauses am Markt mit beleuchteten roten Zahlen in den hohen Fenstern. Das repräsentative Gebäude verwandelte sich so in einen überdimensionalen Adventskalender – ein echter Hingucker, der da so dekorativ über dem Weihnachtsmarkt thronte.