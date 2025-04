Die Kicker von Rotation Aschersleben versieben im Salzland-Punktspiel gegen Biendorf zu viele Chancen. Am Ende holen sie einen Punkt. Dagegen fertigt der SC Seeland seinen Gegner ab.

Rotation Aschersleben, hier mit Andreas Riedel (am Ball, im Hintergrund Hogir Isa), trennte sich vom BSC Biendorf unentschieden.

Salzland/MZ - Der SC Seeland untermauert gegen die Reserve des SV Staßfurt seine aktuell gute Form und fertigt am Wochenende den Gegner mit 6:0 ab. Auch Rotation Aschersleben absolvierte ein Nachholspiel in der Salzlandliga. Am Ende holten die Einestädter gegen den BSC Biendorf einen Punkt.