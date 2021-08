Roboter meldet sich beim eigentlichen Besitzer

Aschersleben/MZ - Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr wurde von einem Grundstück in der Walter-Kersten-Straße ein Rasenmähroboter entwendet. Aber die technischen Raffinessen des Diebsgutes informierten den Eigentümer nicht nur über den Diebstahl, sondern machten auch eine Ortung des Diebesgutes möglich. Wenig später konnte die Polizei das Eigentum in einem Garten am Wilslebener See sicherstellen. Der „Neue“ Besitzer gab die Sache freiwillig heraus. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zum Diebstahl äußerte er sich nicht.