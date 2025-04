Stundenschlag ist verstummt: Schlagwerk der Optima-Uhr in Aschersleben defekt

Aschersleben/MZ - „Irgendwie fehlt mir etwas.“ Versonnen blickt Angelika Dittmann von ihrem Balkon aus direkt auf den hübschen, stadtprägenden Uhrenturm der ehemaligen Optima. „Ich sehe jeden Tag hinüber“, sagt sie. Und so habe sie vor etwa drei Wochen bemerkt: „Die Uhr schlägt nur noch die Viertelstunden, nicht mehr die vollen.“ Normalerweise würde es etwa um 3 Uhr sieben Schläge geben: vier für jede vollendete Viertelstunde plus die Stunden-Zahl. Doch bei den letzteren, prägnanten Schlägen hüllt sich das Schlagwerk derzeit in Schweigen.