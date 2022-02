Rentnerin in Aschersleben wird Opfer eines Raubversuchs

Aschersleben/MZ - Eine 81-jährige Rentnerin wurde am Donnerstagmorgen, um kurz vor neun Uhr, Opfer eines Räubers. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei war die Frau in der Hans-Grade-Straße in Aschersleben unterwegs, als sich ihr ein Mann von hinten näherte.

Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter versuchte, der Frau die Handtasche zu entreißen, die sie über der Schulter trug. Das Opfer stürzte, blieb aber im Besitz der Tasche. Der Täter flüchtete ohne Diebesgut und ließ ein Fahrrad zurück. Die Rentnerin blieb augenscheinlich unverletzt, zur Überprüfung wurde aber ein Rettungswagen eingesetzt.

Zeugen konnten eine Personenbeschreibung liefern, welche kurze Zeit später zur Ergreifung eines 46-jährigen Tatverdächtigen führte. Er wurde vorläufig festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Während der Vernehmung ließ der Verdächtige sich nicht zu dem Tatvorwurf ein, die weiteren Ermittlungen laufen.