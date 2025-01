Aschersleben/MZ - „Das ist die bisher erfolgreichste Tombola“, freut sich E-Center-Chef Heiko Grunert. 4.931 Euro wurden über die Losverkäufe eingenommen. Das Geld ist nun in Form von E-Center-Gutscheinen an die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Aschersleben weitergereicht worden. „Vielen Dank an alle Loskäufer, damit wird das Ehrenamt in der Region Aschersleben gestärkt und unterstützt“, fügt Grunert an.

