Raupenplage hinter dem Ascherslebener Flugplatz

Es ist kein schöner Anblick: Raupen haben die Bäume am Feldweg befallen. Warum die Stadtverwaltung keine Maßnahmen ergreift.

Die hungrige Meute macht sich über den Baum her. Die Experten wissen aber, dass die Bäume im Juni neu austreiben.

Aschersleben - Einige Bäume am Feldweg hinter dem Flugplatz in Aschersleben sind im wahrsten Sinne verschleiert. Dichte, weiß-silbrig glänzende Netze ummanteln die Äste, die Bäume sind total kahl gefressen. Dafür verantwortlich ist eine kleine Raupe, die liebend gern ihre weißen Netze verteilt und Bäume kahl frisst: Die Gespinstmotte. „Dass dieser Anblick bei den Bürgern für Sorge um den Baumbestand führt und die Frage aufwirft, was es mit dem Besorgnis erregenden Anblick auf sich hat, ist nur allzu verständlich“, sagt Annett Krake, die Pressesprecherin der Stadt. Obwohl es nicht danach aussieht, sind die Raupengebilde nicht gefährlich, weder für den Baum noch für Menschen.