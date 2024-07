Aschersleben/MZ - Aschersleben ist am Montag, 08. Juni, Etappenziel der 17. Tour de Osten. Dabei sind 128 Radler unterwegs durch Sachsen-Anhalt. Nach Angaben des Veranstalters ist die Tour eine der größten, mehrtägigen Breitensportveranstaltungen hierzulande. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und sind am gestrigen Sonntag in Sangerhausen gestartet.

In sieben Tagen führt sie die Strecke über Aschersleben und Magdeburg nach Dessau-Roßlau. Die Tour de Osten verweilt zwei Tage in jedem Etappenort und erkundet dabei in einem Rundkurs auch die Umgebung der Städte. Für die Abende sind Stadtführungen und gesellige Zusammenkünfte geplant.

60 bis 80 Kilometer am Tag

„Gefahren werden die 60 bis 80 Kilometer langen Tagesetappen gemütlich-sportlich, ohne Zeitmessung, dafür gespickt mit Kultur und Stärkungspausen zum Beispiel an der Königspfalz Tilleda, in Hettstedt, am Concordia See, im Freibad Calbe, in Gommern, am Schloss Zerbst und im Wörlitzer Gartenreich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Festunion GmbH aus Dresden, die das Radtouristik-Event ausrichtet und unter anderem auch die MZ-Radpartie der Mitteldeutschen Zeitung veranstaltet.

Der Rundkurs ab Aschersleben führt am Dienstag unter anderem nach Winningen, Cochstedt, Schadeleben, Nachterstedt und Frose. Versorgt werden die Radlerinnen und Radler in der Mensa des Bestehornparkes.