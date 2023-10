Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Defizite in der medizinischen Versorgung. In Aschersleben sind Kinderärzte dabei Mangelware. Und das Problem könnte sich zuspitzen.

Aschersleben/MZ - „Ich mache mir große Sorgen, wie es mit der medizinischen Versorgung der Kinder in Aschersleben weitergeht“, schlägt Allgemeinmedizinerin Swetlana Holodniak Alarm. Mehr als die Hälfte der Patienten in ihrer Praxis am Hopfenmarkt ist im Kindesalter, darunter auch zahlreiche Neugeborene. Doch sie betreibt keine klassische Kinderarztpraxis, vielmehr hat sich das so entwickelt.