Verärgerte Mieter Preisschock im Seeland: Vierstellige Nachzahlungen bei Heizkosten

Ein MZ-Leser in Nachterstedt muss trotz geringerem Verbrauch 1.000 Euro an Heizkosten für 2022 nachzahlen. Der Lieferant räumt Abrechnungsfehler ein. Was Vermieterin und Mieterbund dazu sagen.