Aschersleben/MZ - Am Sonntagabend sind bei einem Einsatz in der Florian-Geyer-Straße in Aschersleben zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Sie blieben aber dienstfähig, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der Einsatz erfolgte gegen 21.30 Uhr, nachdem sich Bewohner an die Polizei gewandt hatten. In der Straße war ein Mann unterwegs, welcher über die Grundstücke schlich und an den Häusern nach einer Unterkunft fragte. Er wurde durch einen Anwohner an eine nahe gelegene Pension vermittelt.

Die eingesetzten Beamten nahmen Kontakt zu dem 39-Jährigen auf. Der Mann reagierte aggressiv und griff die Polizisten an. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und brachten den Mann zur Ruhe. Aufgrund der starken Alkoholisierung und seines Verhaltens wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Rettungskräfte wurden in der weiteren Folge erst verbal und anschließend durch Anspucken angegriffen.

Der Mann wurde dann in Abstimmung mit dem Bereitschaftsdienst der Stadt in eine psychiatrische Einrichtung nach Halle eingewiesen.