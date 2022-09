346 Polizeianwärter im Ascherslebener Ballhaus ernannt

346 Frauen und Männer beginnen ihre Ausbildung oder ihr Studium an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben. Warum ein Ascherslebener sich damit seinen Traum verwirklicht.

Am Donnerstag sind im Ballhaus in Aschersleben Polizeianwärter ernannt worden.

Aschersleben/MZ - Luke Zummack ist glücklich. Und ein bisschen aufgeregt. Für den 20-jährigen Ascherslebener ist es ein großer Tag, er wird am Donnerstag zum Polizeianwärter ernannt. Mit ihm beginnen 346 Frauen und Männer ihre Ausbildung oder ihr Studium an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben.