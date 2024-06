Beim Tag der offenen Tür der Fachhochschule Polizei gibt es Vorführungen, eine Technikschau und Einblicke in die polizeiwissenschaftliche Arbeit sowie die Ausbildung vor Ort.

Polizeiarbeit hautnah: Fachhochschule in Aschersleben gibt Einblicke beim Tag der offenen Tür

Aschersleben/MZ - Ein Hubschrauberanflug, ein paar Explosionen und eine wilde Verfolgung. Was braucht es mehr für eingefleischte Action-Fans? Die sind am Sonnabend voll auf ihre Kosten gekommen. Denn beim Tag der offenen Tür an der Fachhochschule Polizei hat es unter anderem eine Übung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) gegeben. Und Hunderte Besucher haben dabei zugeschaut, wie die SEK-Kräfte einen – natürlich fingierten – Drogendeal unterbinden und die Täter festnehmen konnten.