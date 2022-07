Polizei findet orientierungslose Frau aus Nachterstedt in Maisfeld

Frose/Nachterstedt/MZ - Ein Hubschrauber sowie mehrere Polizeifahrzeuge haben am Donnerstagabend in und um Frose für Aufsehen gesorgt. Grund war die Suche nach einer Bewohnerin einer Pflege- und Betreuungseinrichtung in Nachterstedt.

Die 56-jährige Frau war als vermisst gemeldet worden. Während die Polizei noch die Umgebung der Einrichtung absuchte, meldete sich die Frau telefonisch bei der Betreuerin. Sie hatte die Orientierung verloren und konnte nicht genau sagen, wo sie sich befindet. Laut einer Mitteilung der Polizei wurde daraufhin ein Polizeihubschrauber angefordert, der die Suchmaßnahmen unterstützen sollte.

Dank dieser Hilfe konnte die Frau in einem Maisfeld gefunden und den Rettungskräften übergeben werden.