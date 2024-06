Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hoym/Quedlinburg/MZ - Ein Großaufgebot an Feuerwehren ist am Mittwochvormittag zu einem Fahrzeugbrand auf die Autobahn 36 ausgerückt. Dort ist in Richtung Braunschweig zwischen den Abfahrten Hoym und Quedlinburg Ost ein Peugeot in Flammen aufgegangen und vollkommen ausgebrannt.