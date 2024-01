Ein ehemaliger Gynäkologe des Ameos-Klinikums in Aschersleben steht in Frankfurt vor Gericht, angeklagt wegen Körperverletzung mit Todesfolge nach einer Schönheits-OP.

Frankfurt/Aschersleben/ MZ. - Ein 61 Jahre alter Frauenarzt muss sich vor dem Schwurgericht am Landgericht Frankfurt am Main wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Dr. Behnam T. hat eine Zeit lang in Sachsen-Anhalt gearbeitet.