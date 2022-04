Ostern ist wieder Schlüpfzeit im Ascherslebener Zoo

Aschersleben/MZ - Alexander Beck schiebt den Gitterrost vorsichtig in die Maschine. Denn der ist im wahrsten Sinne des Wortes mit rohen Eiern bestückt. Die kommen in einem cremigen Weiß, einem tiefdunklen Braun, gesprenkelt oder sogar grün daher. Das Befüllen des Brutapparates, in den auf vier Ebenen immerhin 120 Eier passen, ist dabei generalstabsmäßig durchgeplant. Denn in der Osterwoche sollen im Ascherslebener Zoo schließlich ab Ostersamstag jeden Tag putzige Küken schlüpfen.