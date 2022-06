Ordnungsamtschef von Aschersleben muss das vorgeschriebene Prozedere einhalten

Alte Autos gehören verschrottet. Aber nicht alle sehen das so. Sie vertagen das Entsorgungsproblem, indem sie es am Straßenrand abstellen.

Aschersleben/MZ - Wer aufmerksam durch Aschersleben geht, dem fallen sie immer mal wieder ins Auge: Fahrzeuge ohne Kennzeichentafeln, abgestellt am Straßenrand oder auf einem verschwiegenen Platz. Zuweilen überwuchert das Unkraut die Felgen des traurigen Gefährts, das einst vermutlich der Stolz seiner Besitzer war. „Ich habe den Eindruck, dass das mehr geworden ist in letzter Zeit“, schrieb kürzlich ein Leser an die Redaktion.