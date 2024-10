Am Kreisverkehr zwischen Aschersleben und Ermsleben hat sich in der Nacht zum Sonntag ein Autounfall ereignet. Den flüchtigen, betrunkenen Fahrer erwischte die Polizei kurz darauf.

Aschersleben/MZ - Eine Ölspur, Plastikteile auf der Fahrbahn und beschädigte Straßenschilder machten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einen Polizeieinsatz am Kreisverkehr zwischen Aschersleben und Ermsleben notwendig. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Reviers Salzlandkreis hervor. Dieser„gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr“, wie er im offiziellen Bericht genannt wird, soll Folge eines Pkw-Unfalls gewesen sein.

Unfallfahrer kam bis Ermsleben

Als die Beamten an besagtem Kreisverkehr, der von Aschersleben auf die B 185 und in Richtung A 36 führt, eintrafen, sei die Feuerwehr bereits mit dem Bereinigen der Unfallstelle beschäftigt gewesen. Während der Nahbereichsfahndung trafen die Polizisten in Ermsleben einen 32-Jährigen an.

Dieser gab zu, erst ein Straßenschild, dann die Verkehrsinsel und daraufhin noch ein zweites Straßenschild überfahren zu haben. Durch den entstandene Schaden an seinem Fahrzeug endete die Fahrt des Mannes jäh auf einem Parkplatz in Ermsleben.

Fast zwei Promille

Wie sich der Unfallfahrer ebenfalls zugab, stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest vor ergab laut Polizeibericht einen Promillewert von 1,98. Der Beschuldigte wurde zur Beweissicherung im Strafverfahren ins Klinikum Aschersleben gebracht, um eine Blutprobenentnahme zu realisieren, heißt es aus dem Revier Salzlandkreis.

In Konsequenz der Aktion wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Für ihn gilt vorerst ein Fahrverbot. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.