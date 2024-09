Großreinemachen war in Aschersleben in der Innenstadt, den Parks und entlang des Promenadenrings, der Alten und Neuen Tonkuhle sowie in und um die Eine angesagt. Warum die Organisatoren ernüchtert sind.

Aschersleben/MZ - Zu zweit schaffen es die Taucher, den schwarzen Gartenteich aus Plastik aus der Alten Tonkuhle zu hieven. Vorher haben sie bereits Flaschen, Töpfe und weiteren Plastikmüll aus dem Gewässer gefischt. Die Sporttaucher des SV Lok Aschersleben beteiligen sich am Sonnabend am World Cleanup-Day, einem Aktionstag, an dem es Müll und Unrat an den Kragen gehen soll.