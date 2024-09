Erstmals gibt es in Aschersleben ein Stadtschreiberprojekt. Autoren aus allen Grenzländern Deutschland schreiben und wirken in der Eine-Stadt. Wer sie sind und wo sie herkommen.

Aschersleben/MZ - Ein bislang einmaliges Literaturprojekt findet in den kommenden Monaten in Aschersleben statt: Gleich mehrere Stadtschreiber blicken durch ihre Brille auf die Eine-Stadt und schreiben über Erlebtes. „9 Points of View“ heißt das Projekt, bei dem neun Autoren aus den Grenzländern Deutschlands für jeweils zwei Wochen in Aschersleben arbeiten werden. Wer sind die Autoren und woher kommen sie? Die MZ stellt sie vor: