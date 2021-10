Neuer Oberbürgermeister in Aschersleben wird im Mai 2022 gewählt

OB-Wahl 2015 - für Andres Michelmann Start in die vierte Amtszeit.

Aschersleben/MZ - Die Grenzen des Schlachtfeldes rund um die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Aschersleben sind abgesteckt. Nach rund 28 Jahren im Amt tritt Andreas Michelmann nicht noch einmal als Kandidat in Sachen Stadtoberhaupt an. Wer sein Nachfolger wird, ist eine der spannendsten Fragen, die am 8. Mai des kommenden Jahres von den Ascherslebener Bürgern beantwortet werden soll.

An diesem Tag wird die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters über die Bühne gehen. So hat es der Stadtrat am Mittwochabend im Rahmen seiner Sitzung beschlossen. Dabei folgten alle Stadträte einstimmig einem Vorschlag der Fraktion Grüne/SPD. Die hatte einen Änderungsantrag zur eigentlichen Beschlussvorlage der Stadtverwaltung eingebracht.

Diese Vorlage sah nämlich vor, die OB-Wahl bereits am 22. März abzuhalten. Das war offensichtlich nicht nur den Antragstellern, sondern auch allen anderen Fraktionen und Stadträten zu früh. Sie plädierten schließlich einstimmig für einen späteren Wahltermin. Vor allem, um den Bürgern und den Kandidaten keinen Wahlkampf in der wirklich kalten Jahreszeit zuzumuten, hieß es.

Straßenwahlkampf – wie er erwartet werden darf, um möglichst dicht und vor Ort mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen – mache bei eventuell eisigen Temperaturen nämlich eher keinen Sinn, war man sich einig. Auch CDU-Stadtrat Benno Schigulski war mit der Entscheidung zufrieden.

Immerhin war er es, der in einer Sitzung des Finanzausschusses die Idee von einer Verlegung des Wahltermins in den Mai als Erster angeregt hatte. „Ich freue mich, dass meine Idee Sie zu einem Antrag inspiriert hat“, erklärte Schigulski am Mittwoch aufrichtig und ohne Hintersinn in Richtung der Antragsteller von der Fraktion Grüne/SPD.

Dass der Wahlkampf um den Job des künftigen Oberbürgermeisters spannend wird, steht schon jetzt so gut wie fest. Nachdem bereits die SPD mit dem Mansfelder Carsten Reuß als erste Partei ihren Kandidaten nominiert hatte, und die „Wählerinitiative die Ascherslebener Bürger“ (Widab) Stadtrat Steffen Amme ins Feld geführt hat, will am Freitag, 15. Oktober, die CDU nachziehen. Auch wenn man im Vorfeld keinen potenziellen Kandidaten beim Namen nennen wollte, wird hinter den Kulissen zumindest Stadtrat Maik Planert als ein solcher gehandelt.

Übrigens: Weitere Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters haben noch bis zum 14. April 2022 Zeit, um ihre Bewerbung einzureichen. Der Termin für eine eventuelle Stichwahl wurde am Mittwoch auf den 22. Mai festgelegt.