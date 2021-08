Neuer Leiter in der Praxis für Neurologie an der Ameos-Poliklinik in Aschersleben

Bernburg/Aschersleben/MZ - Der Bernburger Robert Wildgrube ist neuer Leiter der Praxis für Neurologie an der Ameos-Poliklinik Aschersleben. In der Fachpraxis werden unter anderem Epilepsie, Multiple Sklerose und Parkinson sowie Kopfschmerzen und Nervenerkrankungen mit ungeklärter Ursache behandelt.

Robert Wildgrube hat in Halle Medizin studiert und dort seinen Facharzt erworben. „Das Gebiet der neurologischen Behandlungsmöglichkeiten hat mich schon während meines Studiums sehr fasziniert“, erklärt der 31-Jährige in einer Pressemitteilung.

Im Umgang mit seinen Patienten ist dem Mediziner besonders wichtig, ihnen mit Nähe, Offenheit und Respekt zu begegnen. In manchen Fällen sei ein beratendes Gespräch die beste Hilfestellung. „Als Neurologe ist man nicht nur Arzt. Man ist auch Gesundheitsmanager für seine Patienten“, wird Robert Wildgrube zitiert.

Dr. Axel Schulze, der die Praxis während der vergangenen eineinhalb Jahre geführt hatte, geht zurück an das Ameos-Klinikum Bernburg, um dort seine Karriere als Oberarzt in der Klinik für Neurologie fortzusetzen. „Es stand von Beginn an fest, dass ich die Praxis nicht auf Dauer führen würde“, sagt Axel Schulze.

Jetzt, wo ein passender Nachfolger gefunden wurde, sei der richtige Zeitpunkt für ihn gekommen. An seine Zeit als niedergelassener Arzt in Aschersleben werde er stets gern zurückdenken. Die Praxis für Neurologie liegt in der Stadtmitte von Aschersleben, im Tie Nummer 3.

Patienten benötigen eine Überweisung ihrer hausärztlichen Praxis. Termine können telefonisch unter 03473/2217326 vereinbart werden. Die Sprechzeiten der Praxis sind montags und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr.