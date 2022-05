Neue Insektenhotels auf dem Ascherslebener Friedhof

Aschersleben/MZ - Weltweit gilt der 20. Mai als Tag der Biene. Den pummeligen, flauschigen Insekten wird besonders an diesem Tag Aufmerksamkeit geschenkt, um die Allgemeinheit daran zu erinnern, welch wichtige Rolle sie in der Natur spielen. Auch in Aschersleben sollte der Tag genutzt werden, um das Bewusstsein für die kleinen Honigsammler zu erhöhen - und zwar schon bei den ganz Kleinen. „Ich war mit meinem Mann im Baumarkt unterwegs und bin dort durch einen Hinweis auf den Welttag der Biene aufmerksam geworden. Ich dachte sofort: Da lässt sich doch auch bei uns was machen“, erinnert sich Mandy Figur, die in der Friedhofsverwaltung tätig ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<