Neue Gästeführer sollen in Aschersleben interessierten Besuchern ihre Heimat näherbringen

Aschersleben/MZ - Nach sieben Jahren „Lücke“ startet am 18. März eine Gästeführer-Ausbildung am Kreisvolkshochschul-Standort Aschersleben. Ziel der Kooperation zwischen der Bildungseinrichtung und der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) ist es, neue Gästeführer zu gewinnen. Denn die Nachfrage an allgemeinen und Themenführungen durch das altehrwürdige Aschersleben ist groß. „Wir haben verlässliche, aber zu wenig Gästeführer“, sagt Gabi Klotz von der Tourist-Information mit Blick auf die lange Zeit, die seit dem letzten Kurs vergangen ist.