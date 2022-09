Nachterstedterin ist besorgt wegen Drecks durch Baustellenverkehr

Nachterstedt/MZ - Eigentlich ist noch gar nicht klar, ob das Grundschulzentrum „Frose/Anhalt – Nachterstedt“ für die Stadt Seeland je gebaut werden kann. Fördermittel sind noch nicht bewilligt. Doch vorbereitend wurde der Flächennutzungsplan dafür bereits geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Stadtrat wird über die Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zu beiden Plänen in seiner nächsten Sitzung am Dienstag am 6. September beraten und beschließen.

