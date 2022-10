Nachterstedter Seelandschule hat ihre Türen geöffnet

Nachterstedt/MZ - Das Klassenzimmer ist vollgestopft. Neugierige Jungen, Mädchen und auch Eltern schauen zu, wie es den kleinen Gummibärchen an den Kragen geht. Die Grundschüler, die sich am Montagabend zum Tag der offenen Tür die Nachterstedter Sekundarschule anschauen, haben sich einen weißen Kittel übergezogen und rücken dem kleinen Gesellen mit einigen Tropfen Unitest zu Leibe. Das Ergebnis überrascht: Denn die Naschereien sind nicht etwa süß, sondern sauer. Das liege, so erklärt die Lehrerin, an der Fruchtsäure, die die grüne Testflüssigkeit in ein sattes Rot verwandelt.