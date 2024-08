Aschersleben/MZ - 2019 verabschiedete sie sich in den Ruhestand. Jetzt ist sie zurück. Zwar nicht mehr als Leiterin der Kreisvolkshochschule, aber immer noch voll und ganz im Zeichen der Bildung: Änne Forisch. Die studierte Pädagogin gibt ab sofort Nachhilfeunterricht für Berufsschüler in den Fächern Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre. „Das richtet sich prinzipiell an all die, die eine kaufmännische Ausbildung absolvieren“, ordnet sie ein.

