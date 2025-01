Per Haftbefehl gesucht Nach Verurteilung in Aschersleben: Polizei erwischt Diebin im Hauptbahnhof Halle

Die Bundespolizei hat in dieser Woche in Halle eine Frau erwischt, die am Amtsgericht Aschersleben wegen Diebstahls verurteilt worden war. Ihre Geldstrafe hat sie jedoch nie gezahlt.