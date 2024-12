In der Nacht zu Karfreitag 2023 stirbt eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall bei Winningen. Die Verhandlung gegen den Fahrer, die eigentlich am Donnerstag beginnen sollte, muss jedoch verschoben werden.

Verhandlung am Amtsgericht Aschersleben

In der Nacht zu Karfreitag 2023 kam hier ein 16-jähriges Mädchen ums Leben. Der Fahrer sollte sich nun vor dem Amtsgericht Aschersleben verantworten.

Aschersleben/MZ - Es war ein Unfall, der die Menschen in der Region bewegte: Ein mit drei Personen besetzter Pkw überschlägt sich in der Nacht zu Karfreitag 2023 mehrfach auf einem Feld. Eine 16-Jährige, die laut Polizeibericht aus dem Fahrzeug geschleudert wird, stirbt noch an der Unfallstelle. Ein 19- und ein 22-Jähriger werden schwer verletzt. Selbst für die erprobten Retter war dieser Unfall erschütternd.