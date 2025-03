Salzlandkreis/MZ - Beim Endspiel um den Fußball-Salzlandpokal wird es in jedem Fall am 20. Juni in Bernburg einen neuen Sieger geben, denn Titelverteidiger 1. FSV Nienburg schied nach einem packenden Match beim SV Plötzkau im Halbfinale aus. Dieses konnte der Gastgeber erst in der Verlängerung zu seinen Gunsten entscheiden. Gegner wird dann Salzlandligist SC Seeland sein. Das SCS-Team siegte mit 2:5 im Salzlandligaduell bei Union Schönebeck II.

