Die älteren Anwohner in der Ermslebener Straße sind froh, dass ein Fleischer aus Oschersleben die verwaiste Fläche im Supermarkt übernimmt. Derzeit steht er bereits mit einem Wagen dort.

Nach Penny-Aus in Aschersleben: Frische Wurst im Ex-Supermarkt

Versorgung in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Als im Sommer 2022 das Aktionshaus Wreesmann die frühere Penny-Filiale in der Ermslebener Straße wieder mit Leben erfüllte, war die Freude bei den Anwohnern groß. Lange hatten sie mit Unterschriftensammlungen versucht, die Schließung des Penny am 31. Juli 2021 zu verhindern. Gerade für die vielen älteren Einwohner, die nicht mobil sind, um in die zahlreichen anderen Supermärkte der Stadt zu fahren, war die Schließung ein Problem. „Massenhaft“ würde die Leute ausziehen, hieß es von einer Ascherslebenerin.