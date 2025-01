Der SC Seeland stemmt zum Abschluss des Hallencups in der Nachterstedter Sporthalle den Pokal in die Höhe. Die Entscheidung im spannenden Finale gegen Quedlinburg brachte erst das Neunmeterschießen.

Nachterstedt/MZ - In einem packenden Finale behielten die Spieler des Salzlandligisten SC Seeland am Freitagabend die Oberhand: Sie stemmten in der Nachterstedter Seelandhalle nach einem 3:2-Sieg im Neunmeterschießen gegen den Quedlinburger SV II den Pokal in die Höhe und wurden nach 2023 zum zweiten Mal Gewinner des eigenen Hallencups.