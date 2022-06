Musiker Michael Berndt veröffentlicht sein erstes Solo-Album

Michael Berndt aus Aschersleben hat mit 59 seine erste CD rausgebracht. Warum er auf Burg Arnstein Purzelbäume schlägt und was er hauptberuflich macht.

Michael Berndt hat an der Burg Arnstein für seine erste Videoproduktion Purzelbäume geschlagen. Es ist eine musikalische Liebeserklärung an seine neue Partnerin.

Aschersleben/MZ - Wenn ein 59-Jähriger wie ein Kind an der Ruine der Burg Arnstein Purzelbäume macht, dann ist was Besonderes passiert. „Nicht im Traum hab ich geglaubt, dass mir das nochmal passiert, dass mein Leben über Nacht nochmal Purzelbäume macht“, singt Michael Berndt über das Glück, sich noch einmal verliebt zu haben. „Purzelbäume“ ist die Auskopplung des ersten SoloAlbums des Musikers und Sängers, der seit 30 Jahren als Frontmann der Autumn Blues Band bekannt ist. Dass er in der Corona-Zeit nicht mit der Band auftreten konnte, hat der ambitionierte Hobbymusiker zum Texten und Komponieren für sein Solo-Projekt genutzt.