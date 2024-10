Aschersleben/MZ - Wie die Stadt Aschersleben mitteilt, hat sich das Angebot der mobilen Jugendarbeit in den vergangenen Wochen bewährt. So sehr sogar, dass die Spiel- und Spaß-Initiative ab Mittwoch, 6. November, für die kalte Jahreszeit vom Bestehornpark in das Ballhaus umziehen wird.

Allerdings wird in der kommenden Woche weder im Bestehornpark noch im Ballhaus von der Jugendpflege etwas angeboten. Die mobile Jugendarbeit fällt laut Mitteilung der Stadt am Mittwoch, 30. Oktober, einmalig ersatzlos aus.

Ursprünglich nur bis Oktober geplant

Die Jugendpflege der Stadt Aschersleben hatte im August mit der mobilen Jugendarbeit ein neues Angebotskonzept gestartet, das ursprünglich nur bis Ende Oktober laufen sollte. Immer mittwochs, in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr, standen im Bestehornpark verschiedene Beschäftigungs- und Bewegungsangebote im Mittelpunkt – von Hüpfburg und Federball bis hin zu Volleyball und Bastelangeboten.

In lockerer Atmosphäre konnten die Freizeitangebote der Jugendpflege, die kostenfrei zur Verfügung stehen, genutzt werden. Bis zum nächsten Frühjahr können die gleichen Angebote dann im Ballhaus genutzt werden.