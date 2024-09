Aschersleben bietet am kommenden Sonnabend eine geballte Ladung Kultur. An 13 Stationen gibt es Musik, Ausstellungen, Mitmachaktionen, Führungen und Besinnliches.

Aschersleben/MZ - Geballte Kultur in Aschersleben steht am kommenden Wochenende ins Haus. Bevor am Sonntag die offenen Denkmale zur Besichtigung einladen, öffnen am Vorabend die Kultureinrichtungen in der Stadt ihre Türen. Und die Akteure zeigen, was sich in der Stadt erleben lässt. „Es wird ein komplett buntes Programm und es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Freude alle bei der Vorbereitung dabei sind“, sagt Aka-Vorstand Matthias Poeschel.

Im Prinzip sei die Lange Nacht der Kultur eine „Leistungsschau der Ascherslebener Kulturbetriebe.“ Das Angebot reicht von Livemusik über Ausstellungen, Aktionen und Filmen bis hin zu stillen Genießer-Momenten.

Eintritt ist frei

Ab 19 Uhr haben Nachtschwärmer am Sonnabend bei freiem Eintritt die Qual der Wahl zwischen 13 Stationen. Zum ersten Mal dabei sind der Biergarten am Bestehornhaus mit Livemusik, die Wassertormühle sowie das Kriminalpanoptikum, das eine Taschenlampenführung anbietet.

Die Frage, ob es günstig sei, zwei kulturelle Großveranstaltungen auf ein Wochenende zu legen, beantwortet Poeschel mit einem klaren Ja. „Auf diese Weise können Synergien genutzt werden, zum Beispiel bei der Versorgung.“ Der Termin sei auch in Hinblick auf Gäste, die zum Beispiel zum Denkmaltag kommen, gewählt worden. „Sie sollen sehen, was Aschersleben sonst noch zu bieten hat.“ Er selbst werde in der Langen Nacht bestrebt sein, alle 13 Stationen zu besuchen, sagt er, die Aka nehme alle Angebote „gleich wichtig“.

Radio hbw, Herrenbreite 9

Das Bürgerradio bietet Führungen durch das Funkhaus an, es erklingt Livemusik, und natürlich wird live berichtet.

Biergarten „Zum Bestehorn“, Am Bestehornhaus

Zwischen 19 und 23 Uhr können sich die Gäste an Livemusik mit Murphy & Rolf erfreuen. Zwischendurch unterhält ein DJ.

Steffen „Murphy“ Wendel wird gemeinsam mit Rolf Lehmann am Biergarten „Zum Bestehorn“ auftreten. (Foto: Frank Gehrmann)

Jugendforum Aschersleben, Orangerie im Bestehornpark

Cineasten werden von 19 bis 22 Uhr auf ihre Kosten kommen. Dort werden zwischen 19 und 22 Uhr Kurzfilme gezeigt. Anschließend legt ein DJ noch zwei Stunden lang im „Malort“ auf.

Grafikstiftung Neo Rauch, Bestehornpark

Wer die neue Ausstellung „Bläue“ mit Kostümen und Ausstattungen von Neo Rauch und Rosa Loy für die Lohengrin-Inszenierung 2018 in Bayreuth noch nicht gesehen hat, der bekommt nun sogar die Gelegenheit zu einer Führung – um 19 und um 21 Uhr.

Kreativwerkstatt, Bestehornpark

Von 19 bis 21 Uhr gibt es einiges zum Entdecken, zum Mitmachen und zum Stöbern. In der Druckwerkstatt wartet Dozent Chris Jöhring mit einem kleinen Mitmachangebot im Bereich der unterschiedlichen Drucktechniken auf interessierte Gäste, während es in der Keramikwerkstatt bei Werner Fritz um Schmuck und kleine Accessoires aus Speckstein und Ton geht.

Im Flur des ersten Obergeschosses im Riegelbau präsentiert sich Diplomdesignerin Mechthild Schnittka mit einem Angebot an Upcycling-Kunst den Gästen, die hier ebenfalls selbst Hand anlegen dürfen und den Weg einer alten Verpackung zu einem neuen und nützlichen Gegenstand verfolgen können. Im Flur findet sich der Bilderrahmen- und Bilderflohmarkt, bei dem man alte Bilderrahmen für kleines Geld und erstmalig Kunstdrucke und Fotomotive auf Leinwand erwerben kann.

Sternfreunde Aschersleben, Gymnasium Stephaneum

Um 19 Uhr gibt es einen Astronomie-Vortrag, und anschließend können Interessierte vom Dach des Stephaneums einen Blick in den abendlichen Sternenhimmel werfen.

Kulturkreis Adam Olearius, Rondell, Dr.-W.-Külz-Platz 23

Eine Ausstellung mit Werken von Udo Hackbarth ist hier zu sehen. Um 19 Uhr hält Stadthistoriker Frank Reisberg einen Vortrag zur Geschichte des Rondells, anschließend (21 Uhr) gibt es eine Lesung mit lustigen Geschichten aus dem Leben von Udo Hackbarth.

Wassertormühle, Über dem Wasser 22

Die Jugendeinrichtung beginnt die Lange Nacht schon am hellen Tage. Sie feiert von 13.30 Uhr bis 17 Uhr ein Mühlenfest. Rund um das Jugendzentrum ist ein buntes Programm mit Spiel-, Sport- und Kreativangeboten angekündigt. Ab 19 Uhr geht es weiter mit Musik von den „Snookerballs“ und „Zweitakt“, später gibt es noch Musik aus der Konserve mit DJ Chris. Die Ateliergemeinschaft „Schöpfrad“ wird vor Ort sein und sich vorstellen.

Besinnlich wird es bei der Langen Nacht der Kultur in der Heilig-Kreuz-Kirche zugehen. (Foto: Frank Gehrmann)

Stephanikirche, Stephanikirchhof 1

Die Kirche ist offen für eine Besichtigung, zu sehen ist die Ausstellung „Ansichtssache“. Von 22 bis 23 Uhr wird Johanna Bremer ein Candlelight-Konzert geben.

Kriminalpanoptikum, An der Darre 11

Wer wollte nicht schon einmal mit Sherlock Holmes durch dunkle Gassen streifen? Treff ist um 22 Uhr im Foyer des alten Gefängnisgebäudes. Der Meisterdetektiv nimmt die Gäste mit auf eine Reise durch völlige Dunkelheit. „Und wenn dann der Lichtstrahl einer Taschenlampe auf die sonst leblosen Insassen fällt, entsteht Leben und es wird gruselig“, meint der pensionierte Polizeihauptkommissar Steffen Claus.

Kunstquartier Grauer Hof, Am Grauen Hof 1

Auch der Ascherslebener Kunst und Kulturverein (Akku) erwartet Gäste im Grauen Hof. Ab 20 Uhr ist Livemusik mit Janna angekündigt.

Museum, Markt 21

Oldies, Folk und weitere Musik, die einfach gute Laune macht, erklingt im Museum am Markt. Dort spielt zwischen 19 und 23 Uhr „Walk on“.

Katholische Pfarrei, Heilig-Kreuz-Kirche, Markt

Momente des Innehaltens kann erleben, wer seine Schritte zur Kirche am Markt lenkt. Dort laden Bilder und Musik zum besinnlichen Verweilen ein. Eingeladen sind Besucher zwischen 20 und 22 Uhr.