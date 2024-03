Mit Video: Wie ein Ascherslebener Kettensägenkünstler mit fünf Flamingos dem Zoo helfen will

Die Flamingo-Figuren, die Robert Kühne erst in groben Zügen aus dem Holz holt, kann man schon erkennen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Das typische Wimmern der Kettensäge ist schon unten am Altstadt-Center zu hören, wo es sich durch die engen Gassen windet. Ein ganzes Stück weiter weg, oben, am Eingang zum Vogelviertel, steht Robert Kühne derweil in seinem Garten, wo er mit der Säge einem Holzblock zu Leibe rückt. Stück für Stück reißen die scharfen Zähne des Sägeblattes Stücke aus dem Stamm. Die Figur eines Flamingos ist beinahe schon zu erkennen. Hier entsteht Kunst für Aschersleben!